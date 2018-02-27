الأمطار الغزيرة في الجبيل تتسبب في إخلاء 4 مدارس

نايف السالم(صدى):

صرَّح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، بأنه تم إخلاء 4 مدارس للبنين والبنات من محافظة الجبيل، جراء الأمطار التي شهدتها المحافظة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه قد تسرب كميات من مياه الأمطار إلى داخل المدارس، ما دفع قائدي وقائدات المدارس إلى إخلاءها من الطلاب والطالبات ضمن الصلاحيات الموكلة لهم.

وأدت الأمطار إلى حدوث التماس كهربائي في المفتاح الكهربائي الخارجي الخاص بجهاز ضخ المياه بالمدرسة الثالثة، فسارعت القائدة بإغلاق التيار الكهربائي واستدعاء فريق الصيانة والتشغيل وفرق الدفاع المدني، التي أكدت أن الوضع مطمئن جداً.