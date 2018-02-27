” الجبير ” يلقن ألمانيا درسا قاسيا أثناء حديثه عن عقوبة ” الإعدام “

حمود العنزي(صدى):

أوضح وزير الخارجية عادل الجبير، أن المملكة تتحرك على طريق الإصلاحات بسرعة شديدة، وكذلك في طريق تمكين المرأة، مشيراً إلى 55% من طلاب الجامعات شابات، وأن النساء في المملكة موجودات في مهن متنوعة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، حيث أشار إلى 70% من عدد سكان المملكة دون سن الثلاثين، موضحاً أن المملكة دولة فتية، وأن الشباب لديهم آمال وأحلام وطموحات ويريدون أن يتمكنوا من تحقيقها، ولن يستطيعوا ذلك ما لم تكن لدينا حكومة مسئولة تتسم بالكفاءة والشفافية، و اقتصاد ديناميكي مزدهر وابتكارية.

وأكد أن المملكة تعمل على تحسين عمل الحكومة، و تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، و إدخال مجالات جديدة للاستثمار، قائلاً : ” بهذه الطريقة يكون لدينا اقتصاد ديناميكي ابتكاري قادر على توفير فرص عمل، وبهذا نمهد الطريق لشبابنا للتميز ودفع البلاد إلى مستويات أعلى ” .

و تحَّدث ” الجبير ” ، عن حقوق المرأة في المملكة، قائلاً : ” بعض أفضل الأطباء لدينا من النساء، وبعض الشركات الرائدة لدينا تديرها نساء، وأعتقد أن نساء يشغلن أرفع المناصب التنفيذية في اثنين من أكبر خمسة بنوك في السعودية، والسوق المالية السعودية تترأسها سيدة ” .

وأضاف أنه تم رفع خلال العامين الماضيين العديد من القيود المفروضة على المرأة، وكذلك ستتمكن من قيادة السيارات، و ستكون قادرة على حضور الفعاليات الرياضية.

ودعا ” الجبير ” ألمانيا، إلى احترام القانون بالمملكة الخاص بعقوبة الإعدام، قائلاً : ” هذا هو قانوننا، ودعني احترم حقيقة أن بلدكم ليس به عقوبة الإعدام، وعليكم أن تحترموا حقيقة أنها (العقوبة) موجودة لدينا ولدى دول أخرى في العالم ” .

وأضاف : ” الولايات المتحدة بها عقوبة الإعدام، ولا أرى الكثير من الانتقادات في ألمانيا لأمريكا، ولكن لسببٍ ما يتحدث الناس عن المملكة، هذه هي قوانيننا، وهذه مسألة سيادة، وأمر يجب على الناس احترامه ” .