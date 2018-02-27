” اليابان ” تطور نظام ثوري للتنبؤ بمكان وقوع الجرائم

طوكيو(صدى):

تحاول شرطة محافظة ” كانا غاوا ” اليابانية، تطوير ” نظام ثوري ” ؛ قادر على التنبؤ، بمكان وقوع الجرائم، ومواعيدها قبل حدوثها؛ اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

ويجدر الإشارة، إلى أن عمليات التجربة للنظام ستبدأ عام 2020، وتحديدًا، مع استضافة طوكيو، لدورة الألعاب الأولمبية، ومن المقرر أن يُعتمد النظام بشكل مبدئي، على تحليل بيانات، أكثر من مليون جريمة ونحو 800 ألف حادثة وقعت في الماضي.

وستشمل البيانات، جنس وأعمار، مَن تورط في تلك الجرائم والحوادث، بالإضافة إلى معلومات تفصيلية حول كيفية وقوع الجرائم، والظروف المحيطة بها؛ علاوة على حالة الطقس، وأبرز الملامح والمناطق والمباني، المرتبطة بالجرائم والحوادث في حينها.

يُذكر أن شرطة المحافظة، تستخدم بالفعل نظامًا متقدمًا، يوضح أماكن وأوقات، وقوع الحوادث والجرائم، خلال اليوم؛ بغرض مساعدتهم على تحديد الأماكن، الأكثر احتياجًا، للدوريات الأمن.