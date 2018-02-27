” العمل ” تستثني 3 فئات من ممارسة العمل الحر

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استثناء 3 فئات من الموظفين من ممارسة العمل الحر، وحصولهم على الدعم من برنامج ” دعم العمل الحر “.

وأوضحت الوزارة أن الفئات المستنثاة هم ” الموظفون على رأس العمل، الموظفون المسجلون في نظام المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية، و الموظفون المسجلون في نظام الخدمة المدنية “.

وأشارت على أنه في حالة استفادة ممارس العمل الحر من برنامج ” دعم العمل الحر ” بشكل غير مستحق بسبب عدم تطابق ضوابط الدعم أو عدم صحة البيانات وتقديم بيانات غير صحيحة او مزورة، يتم إيقاف الدعم ومطالبته بإعادة جميع مبالغ الدعم المدفوعة بغير وجه حق، كما يحق للصندوق إلغاء الدعم في حال ثبت عدم جدية صاحب العمل الحر.

كما أضافت أن البرنامج يتطلب ألا يكون المتقدم موظفًا على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، ويستمر الدعم لمدة 24 شهرًا تبدأ من تاريخ بدء الدعم لأول شهر.

وأكدت الوزارة أنه قد يتعارض الدعم المقدم من ” هدف ” من خلال الاشتراك الاختياري في التأمينات وبرامج الدعم الحكومية الأخرى، وعليه يمكن للراغبين من الاستفادة من هذا البرنامج التواصل مع الجهات الأخرى الداعمة للتحقق من ذلك.