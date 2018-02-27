جينفر آنستون وبراد بيت حبيبان من جديد بعد الانفصال

نورة الشهري (صدى):

أثار خبر انفصال النجمة جنيفر أنيستون وزوجها جاستين ثيرو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت سلسلة من التكهنات حول وجود خطة لعودة جنيفر أنيستون لزوجها السابق النجم العالمي براد بيت.

حيث أن هناك مصادر تؤكد أن براد بيت وجنيفر أنيستون تزوجا مرة أخرى في حفل غير رسمي، وأن الثنائي اتصلا ببعض من جديد بعد إعلان إنستون انفصالها عن ثيرو.

و أن براد بيت وجنيفر أنيستون تزوجا بجزيرة نائية في منطقة البحر الكاريبي الأسبوع الماضي وحضر الحفل عدد من أصدقائهما المقربين، وعقدت المراسم في أجواء رومانسية وحميمة على شاطئ هادئ.

وفى تطور مفاجئ جديد، يعتقد أن جنيفر في طريقها لتبنى طفل، حيث إنها لا تستطيع الانتظار لتكوين عائلة مع براد بيت ، كما كشف موقع أمريكي أن جنيفر وجاستين لم يسبق لهما أن تزوجا من الأساس وهو الأمر الذي يجعل عودة رومانسيتها وتجديدها مع براد أمر محتمل.

و يُذكر أن السبب الحقيقي وراء قرار انفصال أنيستون وثيرو إنهاء زواجهما هو أن الممثلة تريد العودة من جديد لزوجها السابق، حيث انهما لم يتوقفا عن حب بعضهما البعض، وأدركا أنه غير المجدي محاربه هذا الحب لفترة أطول.