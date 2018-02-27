شكوى الكويتيين من نفاذ مخزون السجائر بعد تهريبها للمملكة

خالد الظفيري(صدى):

أعرب عدد من الكويتيون، عن شكواهم، من بدء نفاذ مخزون السجاير، من الأسواق الكويتية؛ بعد تزايد مستوى تهريبها للمملكة، بعد رفع أسعارها، وفرض ضريبة انتقائية عليها في أسواق المملكة.

وفي هذا السياق، أوضح كويتيون، أن قرار المملكة، بفرض الضريبة الانتقائية على السجائر، بنسبة وصلت إلى 100%، أثرت سلبًا على سوق السجائر، في الكويت خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ حيث أدى ذلك إلى تقلص كمية السجائر المباعة، أو الموردة إلى الجمعيات، أو منافذ البيع بالتجزئة المختلفة، مثل البقالات بشكل كبير وملحوظ.

ويجدر الإشارة، إلى أنهم أرجعوا ذلك؛ لزيادة عدد التجار، الذين يأتون من المملكة خصيصًا، عبر المنافذ البرية؛ بهدف شراء أكبر كمية من السجائر، سواء من مندوبي الشركات مباشرة أو من تجار الجملة أو من محال البيع بالتجزئة، وبيعها في المملة بمعدل ربح يتجاوز أكثر من 50%.

كما لفتوا الانتباه إلى أن، أكثر الأنواع تأثرًا بهذا الأمر، والتي أصبحت شحيحة في السوق المحلية، سجائر ” دافيدوف سليم ” وأبيض و ” ألترا بلو ” ، وكذلك أنواع من سجائر مارلبورو الأحمر والغولد والأسود.