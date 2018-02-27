السجن لـ 11 متهم بعد تشكيلهم خلية ” داعشية ” في موريتانيا

نواكشوط(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات بمدينة نواكشوط في موريتانيا، حكمًا بالسجن 11لـ متهمًا بتهمة تشكيل خلية تابعة لتنظيم ” داعش” الإرهابي، وذلك لفترات تتراوح ما بين 5 و10 سنوات.

حيث حكمت المحكمة، بسجن زعيم الخلية أحمد كوري ولد جدو، بالإضافة لسبعة متهمين آخرين لمدة عشر سنوات مع النفاذ، وذلك بعد أدانتهم بتهمة ” تأسيس تجمع يهدف إلى التحضير لارتكاب جرائم إرهابية ” .

فيما حكمت على الثلاثة الآخرين، بالسجن مع النفاذ لمدة خمس سنوات، بعد اتهامهم بالدعوة إلى الانضمام لتجمع له صلة بأعمال إرهابية.

يشار إلى أن المحكمة، أدانت أعضاء الخلية بالتخطيط للقيام بأعمال تهدف إلى الإيحاء بوجود قوى لداعش في موريتانيا، خلال فترة انعقاد القمة العربية التي استضافتها نواكشوط في 2016م، وذلك وفقًا لما ذكرته مصادر أمنية.

وكشفت المصادر أيضًا،عن قيام أعضاء الخلية بالتخطيط لإطلاق هتافات وتعليق لافتات، وكتابة شعارات مؤيدة للتنظيم الإرهابي المتطرف ” داعش ” ، خلال فترة انعقاد القمة.