صورة نادرة لموظف بـ ” أرامكو ” في غرفته بلا كهرباء

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صورة لأحد موظفي شركة ” أرامكو ” الأوائل في الأربعينات الميلادية، يستمتع بشرب فنجان من القهوة التي جهزها بنفسه.

وأوضحت الصورة ” الدلة ” فوق ” الكولة ” ، بينما يجلس الموظف في غرفته المصنوعة من سعف وجريد النخيل والسراج على الطاولة في زمن بلا كهرباء.