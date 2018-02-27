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صورة نادرة لموظف بـ ” أرامكو ” في غرفته بلا كهرباء

صورة نادرة لموظف بـ ” أرامكو ” في غرفته بلا كهرباء
عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صورة لأحد موظفي شركة ” أرامكو ” الأوائل في الأربعينات الميلادية، يستمتع بشرب فنجان من القهوة التي جهزها بنفسه.

وأوضحت الصورة ” الدلة ” فوق ” الكولة ” ، بينما يجلس الموظف في غرفته المصنوعة من سعف وجريد النخيل والسراج على الطاولة في زمن بلا كهرباء.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 51 دقيقة

الفانوس علي الطاوله وسط العشه والدله علي الدافور ويشرب القهوه زمان اول الدنيا تتغير يارب عفوك ورحمتك

[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 7 دقائق

الحين كل شي متوفر في البيت ولو تطلب من حرمتك قهوة
تقول روح جيب لنا من بارنيز قهوتهم ازين

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