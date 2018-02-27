صورة نادرة لموظف بـ ” أرامكو ” في غرفته بلا كهرباء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صورة لأحد موظفي شركة ” أرامكو ” الأوائل في الأربعينات الميلادية، يستمتع بشرب فنجان من القهوة التي جهزها بنفسه.
وأوضحت الصورة ” الدلة ” فوق ” الكولة ” ، بينما يجلس الموظف في غرفته المصنوعة من سعف وجريد النخيل والسراج على الطاولة في زمن بلا كهرباء.
المر[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 51 دقيقة
الفانوس علي الطاوله وسط العشه والدله علي الدافور ويشرب القهوه زمان اول الدنيا تتغير يارب عفوك ورحمتك
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 7 دقائق
الحين كل شي متوفر في البيت ولو تطلب من حرمتك قهوة
تقول روح جيب لنا من بارنيز قهوتهم ازين