5 وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، باب التوظيف على عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف منذ الاثنين 10 جمادي الثاني، على أن يستمر حتى الأربعاء 16 شعبان 1439هـ.

وأوضحت الجامعة ان الوظائف متاحة لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة جدة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– إطفائي (للرجال).

– مراقب خدمات ثاني (للرجال).

– مساعد أمين المكتبة (للنساء).

– مدخلة بيانات (للنساء).

– فني البث (للنساء).

وأشارت الجامعة إلى أنَه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول منهنا