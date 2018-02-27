للرد على الشائعات.. ماتيتش يكشف عن رسالة مورينيو له خلال مباراة تشيلسي

طلال الغامدي(صدى):

أوضح الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد، عن مضمون الرسالة التي تلاقها من المدرب دوزيه مورينيو وسط لقاء تشيلس داخل الملعب.

وكان اللاعب حصل على ورقه تحتوي على رسالة من مورينيو عبر الإيفواري إيريك بايي الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني.

ونشر ماتيتش صورة للرسالة عبر حسابه الرسمي على ” انستجرام ” لينهي الشائعات حول ما أراده المدرب البرتغالي منه في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكان محتواها: ” : ” لديك إجازة لثلاثة أيام “.