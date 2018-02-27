بالصور .. كيم كاردشيان تصدم جمهورها بلون شعر جديد

أماني الغامدي(صدى):

يكمن سر نجاح و شهرة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان هو قدرتها المستمرة على التجديد في مظهرها وإثارة الجدل، وهو ما يجعل محبيها وعشاقها في حالة ترقب دائمة لأي مظهر الجديد تظهر به.

فبعدما شعرت كيم بحالة ملل بعد ظهورها المتكرر بالشعر الأشقر قررت النجمة البالغة من العمر 37 عامًا أن تفاجئ عشاقها وتظهر بشعر باللون الوردي.

حيث كان الظهور الأول لكيم بالشعر الوردي في لوس أنجلوس حيث كانت تتنزه مع زوجها نجم الراب الشهير كاني ويست، بينما ظهرت بعدد من الصور وهى تتحدث بهاتفها الجوال خلال توجهها لعدد من المحال التجارية.

مع العلم أن الظهور الأخير لكيم كاردشيان بشعرها الأشقر كان في إحدى محطات الوقود أمس في هوليوود.