صحة بيشة تنهي إجراءات تفعيل خدمة ” إفادة ” بمستشفياتها

سياف الشهراني(صدى):

أنهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشة تفعيل خدمة إفادة بالمستشفيات التابعة لها ” مستشفى الملك عبدالله ومستشفى تثليث العام ومستشفى البشائر ومستشفى النقاهه والصحه النفسيه ببيشه ومستشفى سبت العلايه ” ، واوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي آل بخيتان ان خدمة افادة تعمل على تسجيل ونقل البيانات للمستفيدين من الجهات الصحية بوزارة الصحة، إلى قواعد بيانات الجهات المعنية بوزارة الماليه بنظام إلكتروني آمن من خلال اقسام السجلات الطبية بالمستشفيات ، وذلك للتسهيل على المستفيدين حيث تقوم المنشآت الصحيه المعتمده بادخال البيانات المطلوبة الياً من خلال قسم السجلات الطبية بالمستشفى التابع له المستفيد بعد التحقق من اكتمال الشروط الخاصه بذلك ومنها ان يكون التقرير المدخل يخص المستفيد او احد التابعين له كالزوجه والابناء او الزوج والابناء وان يكون يراجع للمنشأة الصحيه من مرض مزمن وباستمرار .

واشار آل بخيتان الى ان صحة بيشة تضم سبعة مستشفيات وتقدم خدماتها لاهالي محافظات بيشة و تثليت و بالقرن والمراكز التابعة لها بالاضافة الى خدمات الرعاية الصحية الاولية البالغة 84 مركز رعاية صحية اولية .