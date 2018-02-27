القبض على مفتي داعش ووالي القيارة جنوب الموصل

بغداد(صدى):

قامت الشرطة العراقية، صباح اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على مفتي داعش، ووالي القيارة، وذلك خلال تواجدهما معاً في قرية بجنوب الموصل، تبعد 400 كيلومتراً شمال بغداد.

حيث أكد العميد محمد الجبوري، المتحدث باسم قيادة شرطة نينوى، أن القوات الأمنية المحلية، ومن خلال معلومات استخباراتية، أفادت بوجود والي القيارة المدعو إدريس الكايد أبو مريم، ومفتي داعش الإرهابي سالم اللهيبي أبو عائشة معاً، ودخولهم قرية الحود التابعة لناحية القيارة، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً، جنوب الموصل، وذلك ببطاقات مزورة عند خروجهما من الموصل إلى منزل قديم داخل القرية ذاتها.

فيما كشف ” الجبوري ” ، عن أن القوات الأمنية قد أقدمت على تطويق القرية بالكامل، وداهمت منزلهما وألقت القبض عليهما، لافتًا إلى أن القوات الأمنية، اقتادتهما إلى مقر قيادة شرطة نينوى، للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء العراقي.