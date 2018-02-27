مدرسة القيادة بجامعة ” الإمام عبد الرحمن ” تعلن عن حاجتها لمدربات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدرسة تعليم قيادة المركبات، بجامعة الإمام عبد الرحمن، بن فيصل بالدمام، عن حاجتها لمدربات مواطنات؛ لتعليم قيادة المركبات.

وأوضحت المدرسة، أنه على المتقدمات أن يكن من المواطنات، ولديهن الجنسية، ولديهن رخص قيادة، حتى لو كانت منتهية الصلاحية، وأن يكون مؤهلهن التعليمي، شهادة الثانوية العامة فما فوق، وعمرهن من 25 إلى 45 عامًا، وسيكون آخر يوم لاستقبال السير الذاتية، الخميس 13 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 1 مارس 2018.

وناشد مدير عام العلاقات العامة والإعلام، المتحدث باسم الجامعة المهندس طفيل اليوسف، فيمن تتوفر لديها شروط التدريب، إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected] أو [email protected]