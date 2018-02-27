أكثر من 10 آلاف نزيل استفادوا من ” البيوت العائلية ” في السجون

عادل الحربي (صدى):

يستعرض جناح المديرية العامة للسجون في مهرجان ” الجنادرية 32 تجربة البيوت العائلية، المخصصة لقضاء النزيل يوم كامل برفقة عائلته داخل الإصلاحية ، وما يوفر للنزلاء من خدمات وأجواء عائلية بكامل الخصوصية.

وتعكس تجربة البيوت العائلية داخل الإصلاحيات الدور الأساس للأسرة في تحقيق الأهداف الإصلاحية للنزلاء ، حيث حرصت المديرية العامة للسجون على تفعيل هذا الدور من خلال هذه التجربة ، التي يستفيد منها جميع المحكومين والموقوفين في جميع القضايا، وذلك بتوفير البيئة الأسرية الملائمة لإستضافة النزيل زوجته وأطفاله يوماً كاملاً في جناح فندقي.

ويشرف على إدارة وتشغيل البيوت العائلية التي استفاد منها حتى تاريخه أكثر من (10252) نزيلا في مختلف الاصلاحيات بالمملكة ، طاقم نسائي مؤلف من أخصائيات اجتماعيات، ونفسيات، وملاحظات عسكريات، لتوفير كل ما تتطلبه إقامة أسرة النزيل داخل الإصلاحية.