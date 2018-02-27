بالفيديو.. ” العوامية ” بعد تطهيرها من الإرهاب

علي القحطاني (صدى):

أوضح مقطع فيديو الأعمال الإنشائية الأولى لمشروع تطوير وسط العوامية، الذي وضع حجر الأساس له الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، منتصف شهر فبراير الجاري.

وركز الفيديو على الفارق بين حي المسورة قديمًا حينما كان وكرًا للإرهابيين، وما آلت إليه الأوضاع اليوم بعد القضاء على الإرهاب وتدمير البيوت القديمة والمتهالكة؛ بغرض إنشاء منطقة سكنية وتجارية بمستوى متطور تعكس من خلاله تراث المنطقة.

وجدير بالذكر أن مشروع تطوير وسط العوامية سيكتمل خلال عام واحد، وقد شرعت الشركة المنفذة له في تجهيز الآليات وتحديد المواقع، وتخصيص 500 عامل لإنجاز المشروع.