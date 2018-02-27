كراني: التراكم الرعدي الممطر يشتد بعد الثالثة عصرا

عادل الحربي(صدى):

أشار خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، إلى أن التراكم الرعدي الممطر تمركز على الشمالية الشرقية، والمنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من العاصمة الرياض.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” التراكم الرعدي الممطر تمركز على الشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية للعاصمة الرياض وتكون شدة الهطول بعون الله حوالي 3 بعد الظهر خاصة على الخبر، الدمام، الجبيل، الهفوف يتبعه هدوء ثم يعاود النشاط ما بين 9 مساء وفجر الغد ويستمر حتى الصباح ” .