كراني: التراكم الرعدي الممطر يشتد بعد الثالثة عصرا
أشار خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، إلى أن التراكم الرعدي الممطر تمركز على الشمالية الشرقية، والمنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من العاصمة الرياض.
وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” التراكم الرعدي الممطر تمركز على الشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية للعاصمة الرياض وتكون شدة الهطول بعون الله حوالي 3 بعد الظهر خاصة على الخبر، الدمام، الجبيل، الهفوف يتبعه هدوء ثم يعاود النشاط ما بين 9 مساء وفجر الغد ويستمر حتى الصباح ” .
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