لاعب السيتي: الأرسنال فريق قوي يبحث عن الثأر

نواف السالم(صدى):

أكد إيلكاي غندوغان، لاعب وسط مانشستر سيتي، على أن مواجهة فريقه للأرسنال الخميس المقبل في إطار الدوري الإنجليزي، ستكون منافسة قوية.

وأضاف ” غندوغان ” ، أن خسارة الأرسنال أمام السيتي بثلاثية نظيفة في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة الأحد الماضي، لا يعني أن الأرسنال ليس قوي.

وتابع: ” نحن ندرك أن آرسنال لديه القدرة على اللعب وهو فريق قوي.. ستكون المنافسة قوية ونحن نحتاج إلى أن نكون مستعدين.. لن يكون الأمر سهلاً.. سيبحثون عن الثأر.. ربما يكون من الغريب اللعب أمامه مرتين في أربعة أيام “.

واستكمل:” لا يزال أمامنا الكثير من المباريات الكبيرة، وستكون المباراة المقبلة الخميس أمام المنافس ذاته.. لا توجد فترة للراحة أو الاسترخاء.. الآن نحن نستعد لمباراة الخميس وسنحاول تحقيق الفوز مرة أخرى “.