فحص 7780 حالة لحديثي الولادة بمستشفى حفر الباطن

أبها(صدى):

بلغ عدد الحالات التي تم فحصها ضمن البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة لتشوهات القلب والإعاقة السمعية في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن 7780 حالة، وذلك خلال عام 2017م، حيث تم اكتشاف 6 حالات في السمع وحالتين بتشوهات القلب، إضافة لفحص اعتلال الشبكية لدى الخدج، واكتشاف حالتين من أصل 348 حالة تم تحويلها إلى مركز متخصص بالعيون لاستكمال العلاج ويتم متابعة الحالات من قبل المستشفى.

يذكر أن الصحة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة, بهدف الكشف عن أي أمراض وراثية تسبب لهم مضاعفات خطيرة، حيث يعمل البرنامج على فحص المواليد في المملكة للكشف المبكر عن أمراض وراثية تسبب مضاعفات صحية خطيرة كالإعاقة العقلية والحركية وضعف النمو والوفاة المبكرة، حيث أن عدم الكشف عن هذه الأمراض وعلاجها مبكراً يشكل عبئاً اجتماعيا ونفسياً على والدي الطفل المصاب، ويسعى البرنامج إلى الحد منه.

ويستهدف البرنامج فحص جميع حديثي الولادة في أول 24 – 72 ساعة من العمر عن الأمراض المشمولة بالبرنامج بغرض الكشف المبكر لتلك الأمراض, ومن ثم تقديم الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت وذلك للوقاية من مضاعفات المرض, حيث ينطلق البرنامج من هدف عام، وهو، الفحص المبكر لحديثي الولادة لخفض معدلات المرضى والإعاقة والوفيات الناتجة عن الأمراض الوراثية (أمراض التمثيل الغذائي وأمراض الغدد الصماء المشمولة بالبرنامج)، كما يشمل البرنامج أهداف تفصيلية، وهي، التوسع في تغطية البرنامج ليشمل كل مستشفيات الولادة في المملكة، رفع كفاءة أداء البرنامج على جميع المستويات، رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن الأمراض الوراثية المشمولة في البرنامج وتفعيل المشاركة المجتمعية، وإنشاء قاعدة بيانات لحصر جميع أنواع الأمراض الوراثية المشمولة بالبرنامج، والتقويم المستمر للبرنامج لتطويره وتحسين أدائه.

من جانب آخر أطلقت ” الصحة ” جائزة ” وعي ” في موسمها الثاني بمشاركة مواطني مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف الصحة إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتتيح الجائزة للأفراد المشاركة في أحد المسارات الخمس المختلفة، وتشمل فيديو توعوي قصير، وتصميم إنفو جرافيك، وتصميم موشن جرافيك، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى مسار سناب شات، كما تم تخصيص جوائز نقدية للفائزين تبدأ في مسار الفيديو القصير من 150.000 ريال، وإضافة إلى ذلك تم تخصيص منافسة لمدارس التعليم العام الحكومي والخاص في المملكة، من خلال مشاركة المدرسة في إنتاج فيديو توعوي قصير للتوعية في أحد الموضوعات الصحية، حيث ستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 100.000ريال.

وُيمكن للمهتمين والراغبين في المشاركة الحصول على تفاصيل الشروط والمعايير ومعلومات الجائزة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة: هنا ، حيث سيتم استقبال الأعمال المشاركة على الموقع، وستستمر المسابقة في استقبال المشاركات حتى يوم السبت 21رجب الموافق 7 أبريل المقبل.