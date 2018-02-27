كاظم الساهر الأكثر طلبا في حفلات أمريكا وكندا

أماني الغامدي(صدى):

تنهال الآن الكثير من الحفلات على قيصر الأغنية الرومانسية كاظم الساهر، حيث يكاد يكون هو الأكثر طلبًا في الفترة المقبلة خلال شهر مارس في أمريكا وكندا ودبي وعدد آخر من الدول الأوروبية.

حيث يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر حفل في دبي 8 مارس المقبل، بمركز دبي المالي العالمي، وذلك عقب عودته من الجولة الفنية التي كان يشارك فيها مع عدد من الفنانين والتي بدأت من ولاية ميامي في أمريكا وصولاً حتى جزر الباهاماز، في الفترة من 16 حتى 20 من شهر فبراير الجاري.

وفي واشنطن يقدم القيصر حفلين يوم 2 مارس ليطير بعدها إلى كندا ليقيم حفلين آخرين في كندا الأولى في تورنتو يوم 3 مارس، والآخر في اليوم التالي يوم 4 مارس في وندسور، وتتراوح أسعار التذاكر بين 80 دولارًا كنديا وحتى 170 دولارًا.

والجدير بالذكر أن الفنان كاظم الساهر كان واحدًا من لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس كيدز ” برفقة الفنانين تامر حسنى ونانسي عجرم، والذي انتهى عرضه منذ فترة قريبة.