نجاح فريق طبي بمكة في إجراء جراحة استئصال ورم بعين معمر

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي متكامل بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، من إجراء عملية معقدة واستئصال ورد متضخم في العين اليسرى لمعمر يبلغ 107 عامًا من العمر، بعد معاناة استمرت 4 شهور دون استجابة لأي علاج.

وكشفت استشارية جراحة العيون التجميلية، الدكتورة سمية توفيق حنفي، بأنه خلال تلك الفترة زاد حجم الورم من نتوء صغير بحجم حبة العدس بزاوية العين اليسرى لينتشر للجفن العلوي والسفلي للعين اليسرى ويدمر العين وعضلاتها والغده الدمعية بالحجاج الأيسر، نتج عنه فقدان النظر بالعين تماماً.

وأشارت إلى أن المريض أصيب بتقرحات بسطح الورم، مع وجود رائحة كريهة، ونزيف متكرر، حيث وجد بعد إجراء الفحوصات والأشعة ورم متضخم بطول 5 سم وعرض 4 سم وسماكه 3 سم أمام العين اليسرى كان يغطي العين بشكل كامل.

وأوضحت أنه بعض فحص عينة من الورم في نفس يوم الفحص الأول، وعمل مسح شامل بالأشعه المقطعية بالصبغة لجميع أجهزة الجسم الأخرى، تبيَّن أنه ليس ورماً ليمفاويا بل هو ورم سرطان الخلايا الحرشفية من النوع المتباين بشكل سيء والذي يطلق عليه (‏Squamous cell carcinoma of poorly differentiated type ) ‫، مؤكدة أنه من أسوأ أنواع سرطانات الجلد الذي ينتشر بسرعه محطماً الخلايا ومدمراً للأعضاء المحيطه به.‬

ولفتت إلى أنه تم اتخاذ قرار العملية الجراحية، قبل انتشار الورم إلى باقي أجزاء الجسم خاصة مع عامل سن المريض وكبر حجم الورم إضافة الى حالة المريض الذهنية حيث كان يعاني من الزهايمة، وذلك بجدولة عمليه عاجلة لاستئصال الحجاج الأيسر بمحتوياته :ابتداءً من العين اليسرى والأجفان وعضلات العين والغدة الدمعية، وحتى العصب البصري ومنطقة ما خلف العين تحت تأثير مخدر عام بالتعاون مع فرق طبية من قسم جراحة الوجة والكفين وقسم جراحات التجميل للتدخل في حالة الاحتياج ” .

وأضافت أن العملية تمت بنجاح دون أي مضاعفات، تبعها بالمرحلة الأخيرة إخضاع المريض للمتابعه لمدة 3 أيام بالعناية المركزة، ثم انتقل إلى قسم التنويم بعدما أصبح بحاله جيدة.