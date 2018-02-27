بريطانيا تؤيد تنفيذ غارات جوية ضد النظام السوري

لندن(صدى):

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده إلى تنفيذ غارات جوية ضد النظام السوري إذا ثبت استخدامه أسلحة كيماوية بحق السوريين.

يُذكر أن النظام السوري أصبح متهم باستخدام أسلحة كيماوية وغازات سامة بحق سكان الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 9 أيام على التوالي بغارات النظام وحلفاؤه، وذلك بعد ظهور أعراض تشبه استنشاق غاز الكلور السام على مصابين الغوطة.

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