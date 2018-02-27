سفارة المملكة بكوالالمبور تعلن شرطها بشأن الراغبين في دراسة ” الإنجليزية “

كوالالمبور(صدى):

اشترطت سفارة خادم الحرمين الشريفين بمدينة كوالالمبور، في ماليزيا، على المواطنين السعوديين القادمين إلى دولة ماليزيا بغرض دراسة اللغة الإنجليزية، الحصول على تأشيرة لهذا الغرض، من السفارة الماليزية في الرياض، أو قنصليتها في جدة.

حيث أوضحت السفارة، أن النظام الماليزي لا يسمح للقادمين إلى ماليزيا بغرض السياحة، بالدراسة في المعاهد والجامعات الماليزية.

فيما دعت سفارة المملكة بكوالالمبور، من يرغب في الحصول على المزيد من المعلومات، الاتصال على الأرقام التالية للسفارة:

(0060342579433)، (0060342579748)، (0060342579825)، (0060342579831).