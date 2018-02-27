بالصور.. زيارة مفاجئة من رئيس الاتحاد الأرجنتيني لنجم البرسا

نواف السالم(صدى):

زار كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، أمس الأثنين، نجم منتخب بلاده والبرسا ليونيل ميسي في منزله؛ خلال زيارته إلى إسبانيا؛ وتناقشا في أمور تتعلق بالمنتخب.

وحصل ميسي على هدية من رئيس الاتحاد والتي كانت صورتين للاعب، الأولى جماعية مع منتخب الأرجنتين بعد التأهل إلى مونديال روسيا 2018، والثانية لـميسي خلال التدريبات.

وبحث تابيا خلال زيارته رئيس نادي برشلونة، معسكر منتخب الأرجنتين في المدينة الرياضية لنادي برشلونة، قبل التوجه إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم.