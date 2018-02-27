حيل بسيطة تجعل منزلك يبدو باهظ الثمن

نورة الشهري(صدى):

يسعى الكثير من الأشخاص لرفع قيمة منازلهم، سواء كانوا يرغبون ببيعها، أو يبحثون عن إحداث نوع من التغيير على الديكور.

حيث أكد الخبراء أن هناك عدد من الإجراءات البسيطة والصديقة للبيئة، التي يمكن لجميع أصحاب المنازل القيام بها، لتبدو منازلهم باهظة الثمن وهي :

1- نقطة تركيز محورية في المدخل

يُعد أحد العناصر الرئيسية في المنازل الفاخرة هو المدخل، لذلك يجب أن يتم الاعتناء بالمدخل، ليكون نقطة تركيز محورية للمنزل.

2- التخلي عن قطع الأثاث القديمة

تربط في كثير من الأحيان بين سكان المنزل وبعض قطع الأثاث القديمة علاقة وثيقة، لكنها يمكن أن تلعب دوراً سلبياً من خلال التقليل من مظهر المنزل، ليبدو قديماً ومنخفض القيمة.

3- اللوحات الفنية الكلاسيكية

بخلاف قطع الأثاث، تمنح اللوحات الفنية القديمة منزلك قيمة إضافية، فهذه اللوحات تزداد قيمتها مع مرور الوقت، وتعطي انطباعاً بالفخامة والعراقة للمنزل.

4- تحديث الأبواب الداخلية

يمكن لهذا التغيير البسيط في الديكور، أن ينعكس بشكل كبير على قيمة المنزل، لذلك ينصح بتغيير الأبواب أو طلائها بألوان عصرية.

5- إضافة بعد للمنزل

يمكن إضافة بعد للجدران، وذلك من خلال بعض الخطوط التي يُحددها ذوقك تماماً مثل اللوحات، لتبدو أكثر جمالاً وأناقة.