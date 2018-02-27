اشتعال المنافسة على الحذاء الذهبي.. كافاني يلاحق كين

ماجد محمد(صدى):

يواصل لاعبي الدوريات الأوروبية منافستهم على الحذاء الذهبي، حيث اشتعلت المنافسة بين كلا من لاعب باريس سان جيرمان إدينسون كافاني، ومهاجم توتنهام هاري كين.

وشهدت المنافسة تساوي لاعبي سان جيرمان وتوتنهام برصيد 24 هدفًا لكل منهما؛ ليتصدرا هدافي الدوريات الأوروبية.

ويأتي خلف كين وكافاني، المصري لاعب ليفربول محمد صلاح بالمركز الثالث بـ23 هدفاً مع ليفربول، متساوياً مع هداف لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي، وخلفهما نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي 22، ثم مواطنه نجم مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو 21.