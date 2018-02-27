طائرات التحالف تشن غارات على مخابئ أسلحة مليشيات الحوثي

فهمي محمد(صدى):

قامت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بشن عشرات الغارات على مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية لمليشيات الحوثي الإيرانية في عدد من المزارع القريبة من مركز مديرية الجراحي وفي مديرية زبيد على الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الغارات استهدفت دبابات ومدرعات خبأتها المليشيات الإيرانية تحت أشجار في مزرعة عبدالرحمن الشرعبي في منطقة محوى المشرع في مديرية الجراحي.

وأوضح شهود عيان أن العشرات من عناصر المليشيات الذين كانوا يختبئون في المزرعة قتلوا وفر آخرون من نيران القصف والحرائق التي اندلعت في المزرعة نتيجة تدمير الآليات العسكرية للمليشيات الإيرانية.