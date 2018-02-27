الموارد البشرية بـ ” تعليم مكة ” تكرم 15 موظفا مميزا

سعيد العجل(صدى):

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية 15 موظفاً مميزاً بإدارتها لأدائهم المميز وذلك في حفل أقيم في مكتب إدارة الموارد البشرية الأستاذ محمد المحمدي الذي قدم الشكر والتقدير للموظفين معرباً عن تقديره للجهود المتواصلة والتزامهم بتقديم أفضل ما لديهم.

فيما بادل المكرمين بالشكر والتقدير للأستاذ محمد المحمدي على هذه البادرة متمنين أن تكون دافعاً لهم لمواصلة الجهود والتميز وتقديم الخدمة المطلوبة على أكمل وجه.

والمكرمين هم :

عادل حمدان الغامدي

رائد مراد بخاري

إبراهيم دخيل الله السبيعي

فايز بكر فلاته

فيصل حروبي سفياني

عائض عيد السفري

مهند عبدالله الصواط

تركي عبدالله الحربي

عوض شامان المالكي

عبدالله سالم الخنيشي

سلمان محمد الشيباني

فؤاد محسن باروم

مروان حمدان الحيدري

أسامة محمد نظير

صلاح ناجي الصبحي