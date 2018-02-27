أبل توفر مزيدا من الرعاية الصحية اللازمة لموظفيها

نورة الشهري(صدى):

تستعد شركة ” آبل ” لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مجموعة عيادات طبية تحمل اسم ” إيه سي ولنيس ” لتوفير الخدمة الطبية لموظفي الشركة وأسرهم فقط، ومن المتوقع أن تبدأ العمل خلال الربيع المقبل.

كما أسست الشركة موقعًا إلكترونيًا مع بعض التفاصيل حول مبادرتها لخدمة الموظفين، والوظائف المتاحة بما في ذلك مدرب رياضي، وطبيب رعاية أولية، وأخصائي لإجراء الفحوصات المخبرية.

وستخدم هذه العيادات في البداية موظفي ” أبل ” العاملين بالمقر الرئيسي في مقاطعة سانتا كلارا، وحتى الآن لا تشمل سوى عيادتين، لكن يبدو أن جهودا للتوسع تبذل في الوقت الراهن.

مع العلم أن الشركة تخطط للاستفادة من عياداتها الطبية في اختبار مجموعتها المتنامية من الخدمات والمنتجات الصحية التي تخطط لطرحها للمستهلكين على نطاق واسع.