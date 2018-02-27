بالصور.. ضبط شحنة أسلحة قادمة من صنعاء إلى عدن

فهمي محمد(صدى):

ضبطت قوات الحزام الأمني في ردفان، أمس الإثنين، شحنة من الأسلحة كانت قادمة من صنعاء، وفي طريقها إلى عدن.

حيث قامت إحدى النقاط الأمنية بإيقاف باص نقل صغير نوع ” نوها ” ، وكان يقل ركابًا للتمويه، في حين تم وضع علب صغيرة تحت المقعد الخلفي للركاب.

وأظهر التفتيش أن تلك ” الكراتين ” كانت مليئة بأسلحة حديثة مع ” مناظير ” ، بالإضافة إلى عدد من أنواع المسدسات والقنابل القاذفة.

وأكد العميد مختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم وإسناد وقائد حزام ردفان، أنه تم إيداع الموقوفين السجن للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.