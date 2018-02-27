عمرو وردة يكشف عن تلقيه عرض من الهلال.. ويشكر ” آل الشيخ “

نواف السالم(صدى):

روى اللاعب المصري الدولي المحترف بصفوف أتروميتوس، عمرو وردة، موقف جمعه مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وقال ” وردة ” ، إن ” آل الشيخ ” ساعده حين أبدى رغبته في أداء مناسك العمرة، موضحًا: ” ساعدني مشكورا رئيس هيئة الرياضة معالي تركي ال الشيخ وقدم لي الدعوة وأقدر له ذلك “.

وأشار إلى أن إدارة الهلال أبدت رغبتها في التعاقد معه، إلا أنه فضل الاحتراف الأوروبي.

وعن وقوع الأحضر مع المنتخب المصري في مجموعة مونديال روسيا، لفت إلى أن مواجهة الأخضر في كأس العالم ستكون الأصعب.