شركة زين للاتصالات تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للخريجين

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، إعلانًا عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للمواطنين من الخريجين الجدد، لحمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– العلاقات العامة والاتصالات.

– الهندسة المدنية/ الهندسة الكهربائية/ هندسة الاتصالات.

– المحاسبة/ المالية.

– تكنولوجيا المعلومات/ علوم الحاسب الآلي/ هندسة الحاسوب.

– الموارد البشرية.

– نظم المعلومات الإدارية.

– التسويق.

كما أوضحت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مارس 2018م.

وعلى من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول علي هذا الرابطهنا