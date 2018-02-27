الحريري: المملكة حريصة على استقلال لبنان الكامل

بيروت(صدى):

أشاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بدور المملكة في المنطقة العربية واهتمامها بجيرانها ومساعدتها بكل ما أوتيت من قوة.

وأكد ” الحريري ” أن المملكة هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، حيث تحرص على استقلال لبنان الكامل، قائلًا ” سنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة “.

وأوضح أن المحادثات مع الوفد السعودي كانت ممتازة، مشيرًا إلى تلقيه دعوة لزيارة المملكة أثناء استقباله موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المستشار بالديوان الملكي نزار العلولا برفقة سفير المملكة لدى لبنان في السراي الحكومي.