أول خطاب لنجل علي عبدالله صالح منذ مقتل والده

فهمي محمد(صدى):

أعلنت وسائل إعلام موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أن نجله أحمد علي عبدالله صالح، سيلقي خطابًا اليوم الثلاثاء.

وأشارت وسائل الإعلام الموالية له، إلى أن هذا الخطاب هو: ” الأول للسفير أحمد علي عبدالله صالح، منذ استشهاد الزعيم. ”

وجاء ذلك بينما يقود مؤيدو علي عبدالله صالح دعوات برفع العقوبات الأممية المفروضة على أحمد نجل الرئيس الراحل.