أول خطاب لنجل علي عبدالله صالح منذ مقتل والده
أعلنت وسائل إعلام موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أن نجله أحمد علي عبدالله صالح، سيلقي خطابًا اليوم الثلاثاء.
وأشارت وسائل الإعلام الموالية له، إلى أن هذا الخطاب هو: ” الأول للسفير أحمد علي عبدالله صالح، منذ استشهاد الزعيم. ”
وجاء ذلك بينما يقود مؤيدو علي عبدالله صالح دعوات برفع العقوبات الأممية المفروضة على أحمد نجل الرئيس الراحل.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 4210 ] نشر منذ 2 ساعتين
احمد علي صالح
اسم قادم بقوة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 4210 ] نشر منذ 2 ساعتين
وسوف تذكرون كلامي
والأيام القادمة بيننا وربما يكون
هو الرئيس القادم المرشح في انتخابات اليمن
بعد زوال ميليشيا الفكر الرا فضي الخبيث