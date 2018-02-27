العبيد يغيب عن مواجهة الرائد والنصر ينتظر فحص ” ساسي “

نواف السالم(صدى):

يجري النصر، اليوم الثلاثاء، فحصًا طبيًا للاعبه فرجاني ساسي؛ للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وكان الجهاز الطبي أكد على أن الإصابة لا تدعو للقلق، إلا أن النادي ينتظر نتائج الفحص الطبي قبل تدريب اليوم؛ للتشخيص النهائي.

ويتقرر اليوم بعد فحص إصابة ساسي، مدى إمكانية مشاركته في مباراة الرائد المقرر إقامتها السبت المقبل في إطار الجولة الـ 24 من دوري المحترفين.

وعلى جانب أخر تقرر غياب اللاعب عبدالرحمن العبيد عن مواجهة الرائد؛ إثر تعرضه لشد عضلي، بالإضافة لتراكم البطاقات الصفراء.