بالفيديو.. خروف يلقن فتاة حاولت اللعب معه درسا قاسيا
لقن خروف ، فتاة حسناء درساً قاسياً ، وطرحها أرضاً عندما حاولت اللعب معه.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، الفتاة وهي تلعب مع الخروف مما أثارت غضبه وراح يركض خلفها ثم ضربها بقوة لتسقط على الأرض بطريقة مروعة وسط صدمة وخوف صديقتها.
😂😂
Posted by Lebanese People on Sunday, February 25, 2018
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 1 ساعة
غريبه الخرووووف يلقن الفتاه درس-المتعارف عليه ان الخرووف هوا من ياكل النطحه وبقووووه-