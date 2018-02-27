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بالفيديو.. خروف يلقن فتاة حاولت اللعب معه درسا قاسيا

بالفيديو.. خروف يلقن فتاة حاولت اللعب معه درسا قاسيا
متابعات(صدى):

لقن خروف ، فتاة حسناء درساً قاسياً ، وطرحها أرضاً عندما حاولت اللعب معه.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، الفتاة وهي تلعب مع الخروف مما أثارت غضبه وراح يركض خلفها ثم ضربها بقوة لتسقط على الأرض بطريقة مروعة وسط صدمة وخوف صديقتها.

😂😂

Posted by Lebanese People on Sunday, February 25, 2018


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 1 ساعة

غريبه الخرووووف يلقن الفتاه درس-المتعارف عليه ان الخرووف هوا من ياكل النطحه وبقووووه-

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