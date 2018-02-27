بالفيديو.. خروف يلقن فتاة حاولت اللعب معه درسا قاسيا

متابعات(صدى):

لقن خروف ، فتاة حسناء درساً قاسياً ، وطرحها أرضاً عندما حاولت اللعب معه.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، الفتاة وهي تلعب مع الخروف مما أثارت غضبه وراح يركض خلفها ثم ضربها بقوة لتسقط على الأرض بطريقة مروعة وسط صدمة وخوف صديقتها.