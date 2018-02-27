تفاصيل مثيرة في حادث ” فتاة جدة ” والجهات الأمنية تتحفظ على شقيقتها
أحالت الجهات الأمنية في محافظة جدة ملف قضية وفاة الفتاة العشرينية التي قفزت من السيارة، إلى دائرة الاعتداء، كما تم التحفظ على السائق وشقيقة الفتاة المتوفاة.
وأوضحت مصادر تفاصيل مثيرة عن الحادثة أن الفتاة قفزت من سيارة متعاقدة مع شركة توصيل، عقب رفض السائق التوقف وإجرائه اتصالاً مع أصدقائه أثارت مخاوفها هي وشقيقتها.
وأفادت أن السائق لم يتعمد دهس الفتاة، كما أن وفاتها كانت نتيجة قفزها من المركبة وليس بسبب الدهس، مشيرة إلى أن السائق لم يهرب وبادر بتسليم نفسه للجهات الأمنية، وأكد على سلامة موقفه وأنه لم يصدر منه أي شيء يثير الريبة.
وأكد أن السائق أقر في اعترافاته أنه فوجئ بقفز الفتاة من السيارة، مبينة أن شقيقة الفتاة المتوفاة أحيلت إلى مؤسسة رعاية الفتيات تمهيداً لاستجوابها أمام النيابة العامة.
وكانت شقيقة الفتاة المتوفاة قد أفادت في وقت سابق بأن السائق غيّر وجهته من منزلهما إلى منطقة أبحر، واتصل بأصدقائه ما أثار خوفهما، لتطلب منه هي وأختها التوقف لكنه رفض، ما دفع أختها إلى فتح باب السيارة والقفز منها ما أدى لارتطامها بالإسفلت ووفاتها.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 4210 ] نشر منذ 2 ساعتين
قاعدة ذهبيه اسير عليها في حياتي
ان المتهم بريئ حتى تثبت إدانته
تميم[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله
غير وجهته
لم يتوقف
لم يستجيب لطلب الفتاة
أجرى محادثة مع أصدقا ئه
كل هذا ولَم يتسسب في قتل الفتاة
إذا ما الذي دفعها للقفز خارج السيارة
ننتظر ماتكشف الأيام
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1722 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله محدن يدري وش اللي صار إلا ربك لانه بكل موقع نزلت قصه غير لو اهو غلطان كان ماسلم نفسه ولا وقف اصلا واختها ليه ماهربت معها وهم اثنين يقدرون يوقفونه فالموضوع ملخبط والعلم عند الله وحده
المر[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي شغال شركات التوصيل مايقدر يروح بهم لان مسجله معلوماته عندهم حتي خط سيره مسجل هم اللي يوجهونه للمشوار فقزت من السياره خوف يمكن لو وحدها ايوا اختها عندها معلومات و يمكن اقوالها متضاربه عشان كذا تحفظوا عليها
ابو راكان السليمي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخبار مثيره هههههههه وينه
سعد[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف شركات الكثير من العاملين في شركات التوصيل حقين فساد ومخدرات اعرف الكثير منهم يتوظف وظيفه زي وجهه براتب 3000 او 5000 وفرحان فيها وياخذ سيارة كشخه لكزس او اي سيارة جديدة ويسوي نفسه التاجر فلان والا ولد المسؤول فلان او الموظف او المندس او الظابط فلان او الطيار فلان وهو الله اعلم بحاله موظف ……. هههههه استغفر الله بدل مايتوظف وظيفة ويجعلها عونا له على طاعة الله لا يدور بها الفساد ويبقى طول عمره فقران ومديون وحالته حاله
متقاعد[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 ساعة
شمس تطلع وخبر يبان
zezu[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 38 دقيقة
السالفة فيها لغوصة..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43144 ] نشر منذ 4 دقائق
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يكفينا شر من به شر .. آمين ,,