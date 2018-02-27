تفاصيل مثيرة في حادث ” فتاة جدة ” والجهات الأمنية تتحفظ على شقيقتها

نايف السالم(صدى):

أحالت الجهات الأمنية في محافظة جدة ملف قضية وفاة الفتاة العشرينية التي قفزت من السيارة، إلى دائرة الاعتداء، كما تم التحفظ على السائق وشقيقة الفتاة المتوفاة.

وأوضحت مصادر تفاصيل مثيرة عن الحادثة أن الفتاة قفزت من سيارة متعاقدة مع شركة توصيل، عقب رفض السائق التوقف وإجرائه اتصالاً مع أصدقائه أثارت مخاوفها هي وشقيقتها.

وأفادت أن السائق لم يتعمد دهس الفتاة، كما أن وفاتها كانت نتيجة قفزها من المركبة وليس بسبب الدهس، مشيرة إلى أن السائق لم يهرب وبادر بتسليم نفسه للجهات الأمنية، وأكد على سلامة موقفه وأنه لم يصدر منه أي شيء يثير الريبة.

وأكد أن السائق أقر في اعترافاته أنه فوجئ بقفز الفتاة من السيارة، مبينة أن شقيقة الفتاة المتوفاة أحيلت إلى مؤسسة رعاية الفتيات تمهيداً لاستجوابها أمام النيابة العامة.

وكانت شقيقة الفتاة المتوفاة قد أفادت في وقت سابق بأن السائق غيّر وجهته من منزلهما إلى منطقة أبحر، واتصل بأصدقائه ما أثار خوفهما، لتطلب منه هي وأختها التوقف لكنه رفض، ما دفع أختها إلى فتح باب السيارة والقفز منها ما أدى لارتطامها بالإسفلت ووفاتها.