استقرار أسعار الذهب في ظل انخفاض الدولار

عادل الحربي (صدى):

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارًا في مستوياتها بعد تعافيها أمس من أكبر خسائرها في شهرين ونصف، في ظل التراجع الهامشي لمؤشر الدولار.

واستقر سعر الذهب للتسليم الفوري عند 1333.8 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفس تسليم أبريل بنسبة 0.14% إلى 1334.7 دولار.

وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.13% إلى 89.76، في ظل ترقب المستثمرين لشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد ” جيروم باول ” أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم.

يُذكر أن حيازات أكبر صندوق متداول في العالم مدعوم بسبائك المعدن النفيس ” إس بي دي آر جولد تراست ” ارتفعت بنسبة 0.21% إلى 831.03 طن أمس الاثنين، من 829.26 طن الجمعة.