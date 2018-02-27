إعلانات ” داعش ” القديمة تشير إلى إفلاسهم الإرهابي

لندن(صدى):

أكد بعض الخبراء، أن لجوء تنظيم ” داعش ” الإرهابي إلى إعادة نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يحث فيها على تنفيذ هجمات بالمركبات في أوروبا و الغرب، بمثابة ” إفلاس ” له في إيجاد مخططات كبيرة ومحكمة لتنفيذ هجمات إرهابية.

وأشارت صحيفة بريطانية، إلى أن التنظيم الإرهابي لجأ إلى إعادة نشر إعلانات تدعو أتباعه لتنفيذ هجمات بالمركبات، حيث تظهر إحدى الإعلانات الداعشية صورة لشاحنة من الحجم الكبير ملطخة بالدم، ومكتوب عليها ” ادهسهم بشاحنة.. اقتلهم جميعاً ” .

ونشرت جماعة محرر الأنصار، التابعة لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، بعض الملصقات الداعية إلى حرق الناس وتنفيذ هجمات بالأسلحة الفردية، على اعتبار أن هذه الطرق هي الأسهل لتنفيذ العمليات الإرهابية دون الحاجة إلى اللجوء إلى أسلحة وذخيرة ومتفجرات