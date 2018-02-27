نسبة انضباط طلاب التعليم تتراجع أمام نسبة الطالبات الأسبوع الماضي

علي القحطاني (صدى):

قامت طالبات التعليم العام بالتفوق على الطلاب في الانضباط المدرسي خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت نسبة غيابهن دون عذر 1.76% مقابل 2.44% للطلاب، فيما بلغت نسبة الغياب للطالبات بعذر 4.2% مقابل 1.38% للطلاب، بينما انتصرت مدارس البنين على البنات في تثبيت الغياب بنسبة 99.9 مقابل 92.12 للبنات.

وقال وكيل وزارة التعليم الدكتور نياف الجابري، أن المدارس الحكومية للبنين تميزت الأسبوع الماضي في تثبيت الحضور والانصراف، إذ حققت ٢٣ إدارة تعليمية النسبة الكاملة ١٠٠%، فيما تجاوزت ١٣ إدارة نسبة ٩٩%، ‏وإدارتان ٩٨%، و٧ إدارات تخطت الـ٩٥٪، وسجلت إدارتان نسبة دون ٩٥%..

وأشار ” الجابري ” إلى أن نسبة الغياب في مدارس البنين الحكومية دون عذر بلغت ٢.٤٤٪‏ والغياب بعذر ١.٣٨٪‏، وفي مدارس البنين الأهلية بلغت النسبة دون عذر ٣.١٧٪‏ وبعذر ١.٧٧٪‏، وفي مدارس البنات الحكومية بلغت نسبة الغياب دون عذر ١.٧٦٪‏، وبعذر ٤.٢٠٪‏، وفي مدارس البنات الأهلية بلغ الغياب دون عذر ١.٥٦٪‏، وبعذر ٤.٧٠٪‏.