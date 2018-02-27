القوات المصرية تصفي 11 مسلحا في إطار عملية سيناء 2018

القاهرة(صدى):

صفّت القوات المسلحة والشرطة المصرية 11 مسلحاً وصفتهم بشديدي الخطورة في عمليات مختلفة بشمال ووسط سيناء كما دمرت عدداً من الأهداف والأوكار التابعة للمسلحين خلال الأربعة أيام الماضية , وذلك في إطار العملية الشاملة ” سيناء 2018 ” .

وأعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم أن القوات الجوية استهدفت ودمرت (20 ) هدفاً وعدداً من المقار التي تستخدمها العناصر المسلحة كقاعدة للانطلاق ، إضافة إلى سيارتين مفخختين ،فيما قصفت المدفعية 185 هدفاً بمناطق العمليات.

وأشارت إلى أنه جرى ضبط بؤرة شديدة الخطورة بمدينة العريش والقضاء على 7 من العناصر المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران عثر بحوزتهم على بنادق آلية وعبوتين ناسفتين معدة للتفجير ووسائل إعاشة ،فيما تم اكتشاف مخزن للأسلحة مدفون تحت الأرض عثر بداخله على أسلحة وكميات من ذخائر الآر بي جي .

ونوه البيان إلى أنه تم تدمير 375 مخبأ وملجأ ومخزناً وخنادق مجهزة هندسيا خاصة بالعناصر المسلحة عثر بداخلها على كميات من الذخائر والقنابل اليدوية والمفجرات ، إضافة إلى ضبط وتدمير والتحفظ على 18 سيارة وتدمير 71 دراجة نارية .

وأفاد بيان القوات المسلحة المصرية بأنه تم اكتشاف وتدمير فتحتي نفق وتفجير وأبطال مفعول 27 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف القوات بمناطق المداهمة ،إضافة إلى القبض على 641 فرداً من العناصر الاجرامية والمشتبه بهم ليصل عدد الأفراد الذين تم ضبطهم إلى ( 2235 ) فردا من بينهم ( 547 ) من العناصر الإجرامية والمطلوبين والصادر ضدهم أحكام قضائية ، فيما يجري فحص 241 فرداً منهم أمنيا، وتم الإفراج عن 1447 فرداً بعد التحقق من هويتهم وعدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون.