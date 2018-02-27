بريطانيا تعلن الطوارئ بمقاطعة كنت لتساقط الثلوج بغزارة

لندن(صدى):

قامت السلطات البريطانية، بإعلان حالة الطوارئ، في مقاطعة ” كنت ” ، الواقعة جنوب شرق البلاد؛ وذلك جراء تساقط الثلوج بغزارة بها.

وأوضح وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نشر العديد، من الجرافات في الشوارع؛ من أجل إزالة الثلوج من الطرق، ملفتًا الانتباه إلى أنه تم إلغاء المئات، من رحلات القطارات، والرحلات الجوية من مطار لندن.

ويجدر الإشارة، إلى أن مستوى الثلوج، ارتفع ووصل إلى نحو سنتيمتر واحد، في بعض المناطق الواقعة جنوب شرق بريطانيا.