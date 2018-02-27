المنافسة مستمرة بين سامسونج وأبل تطرح 3 هواتف جديدة في 2018

أماني الغامدي(صدى):

تستعد شركة أبل لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام، بما في ذلك أكبر هاتف أيفون على الإطلاق، حيث تتضمن الهواتف الثلاثة أيضا هاتف بنفس حجم هاتف آيفون تن الحالي ونموذج أقل سعرا يحتوي على بعض الخواص الرئيسية للهاتف الشهير.

كما كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي جالاكسي إس9 مع التركيز على التطبيقات المرئية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، على أمل جذب المستهلكين الشبان المولعين بالتكنولوجيا كي تصمد في مواجهة تباطؤ السوق.

وقد أشاد رئيس تكنولوجيا المعلومات واتصالات الهاتف المحمول لدى سامسونج إن أكثر خاصية مهمة للهاتف اليوم هي ” الاتصال المرئي ” ، وإن الهاتف جالاكسي إس9 صُمم للجيل المرئي والاجتماعي.

ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا محسنة وأداة صوتية مزودة بخصائص الذكاء الصناعي ووظائف لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر سهولة في الاستخدام من الهواتف السابقة.

مع العلم أن هاتف أيفون العملاق، الذي يشبه جهاز نصف لوحي (تابلت)، سيكون مزودا بشاشة 6.5 بوصة. بينما سيكون حجم الهاتف مماثلا لحجم أيفون 8 بلس، وإن الشاشة ستكون أكبر بمقدار بوصة واحدة بفضل التصميم بنظام الحافة إلى الحافة.