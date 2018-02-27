بالفيديو.. أمير الكويت يفاجئ المواطنين في الشوارع ويشاركهم الاحتفال باليوم الوطني

خالد الظفيري(صدى):

شارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جولة مفاجئة المواطنين الاحتفال باليوم الوطني للكويت، حيث تواجد في شوارع العاصمة الكويت مشاركًا في الاحتفالات.

ووثقت مقاطع فيديو وصوراً أمير الكويت في شارع الخليج بالعاصمة الكويت، تزامنا مع مسيرات احتفالية بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، عام 1961م، فيما عبّر الكويتيون عن فرحتهم برؤية الأمير، والسلام عليه.

والد الجميع سيدي سمو الامير «حفظه الله ورعاه» في شارع الخليج تزامنا مع مسيرات الاعياد الوطنية. #أمير_الانسانية 😍 pic.twitter.com/4J5kdLWX3H — المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) February 26, 2018