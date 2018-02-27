مطار دبي يسجل تراجع بنسبة 1% في حركة المسافرين بيناير

دبي(صدى):

تراجع مطار دبي الدولي، في حركة المسافرين في يناير بنسبة 1%، كما سجل تراجع في عدد الطائرات، التي هبطت، وأقلعت من أكثر مطارات العالم، ازدحامًا بالمسافرين الدوليين.

وفي هذا السياق، أصدرت مؤسسة مطارات دبي، بيان اليوم الثلاثاء، أوضحت فيه، أن عدد المسافرين عبر المطار بلغ 7.96 مليون مسافر، في يناير على متن 35 ألفا و306 رحلات طيران، انخفاضًا من 8.04 مليون، قبل عام على متن 36 ألفا و592 رحلة.

وأشارت مطارات دبي، إلى أن عدد المسافرين، كان أكبر في الشهر ذاته، من العام الماضي؛ بسبب السنة الصينية الجديدة، وهي فترة عطلات رئيسية، والتي بدأت في يناير 2017، ولكن هذا العام بدأت في منتصف فبراير.

ويجدر الإشارة؛ إلى أن المطار ينتظر نموًا متواضعًا، هذا العام ويتوقع أن تزيد حركة المسافرين 2.4% إلى 90.3 مليون، وهي أبطأ وتيرة نمو، منذ بداية العقد الحالي، ونزلت أحجام الشحن الجوي، عبر المطار 2.9% على أساس سنوي، مع مناولة 202 ألف و233 طنا في يناير.