الأمير فيصل يفتتح الملتقى الثاني للمرصد الحضري لمدينة الرياض

عادل الحربي(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، الملتقى الثاني للمرصد الحضري للمدينة.

ويعمل المرصد الحضري على رصد البيانات وإنتاج المؤشرات الحضرية اللازمة لإعداد سياسات التنمية ومتابعة تقييمها، كما يعمل بمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتوجد 4 طرق لجمع المعلومات، وهي: التنسيق بين مصادر المعلومات المختلفة، جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وإدارتها واستخلاص نتائجها، ورصد سير عمليات التنمية الحضرية لمدينة الرياض في جميع جوانبها، وكذلك تحويل البيانات والمعلومات إلى مجموعة من المؤشرات الحضري الشاملة.

ويهدف المرصد، إلى إيجاد نظام متابعة لتنفيذ المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ووضع إطار تنسيقي للعمل المشترك بين القطاعات الحكومية والحاصة والمجتمع المدني.

كما يهدف إلى تحليل الأوضاع الراهنة وتحديد القضايا ذات الأولوية من خلال التشاور والتفاعل بين القطاعات، وإعداد نظم للقياس والمراقبة والتحليل والمقارنة بين المدن حول العالم، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع المرصد الحضري الوطني والمراصد المحلية داخل وخارج المملكة والمرصد الحضري العالمي.