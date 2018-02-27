لاعب البايرن تتقلص حظوظه في المشاركة بمونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، عن إمكانية تغيب لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان لعدة أسابيع؛ إثر خضوعه لعملية في كاحله.

وقال البايرن، عبر موقعه الإلأكتروني، إن لاعبه صاحب الـ21 عام، أجرى عملية ناجحة؛ إثر شكوته من تضرر في الرباط الواصل من الأسفل بين قصبتي الساق.

وكشفت مصادر على جانب أخر أن اللاعب سيتغيب شهرين على الأقل مما يمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

وأصيب اللاعب السبت الماضي، خلال مباراة بايرن ميونخ مع هرتا برلين، بعد أن أجرى فريقه التبديلات الثلاثة المسموح بها، فبقي في الملعب وهو يعرج طوال الربع الأخير من المباراة.