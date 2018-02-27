أمريكا: روسيا تتخذ قرارات بشأن سوريا دون التشاور مع واشنطن

واشنطن(صدى):

أكدت المتحدة باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، أن روسيا تصدر قراراتها بشأن الوضع في سوريا، دون التشاور مع البيت الأبيض.

وأشارت ” ساندرز ” ، إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يبحث مع نظيره الروسي فيلادمير بوتين، الوضع في سوريا مؤخراً، قائلة : ” لا أعرف عن أي محادثات ولا اعتقد أن مثل هذا حدث ” ، في إشارة إلى محادثات هاتفية قد تكون حدثت بين الرئيسين.

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي كان قد أعلن عن هدنة في الغوطة الشرقية اليوم الثلاثاء، والتي بدأت في التاسعة صباحاً وتنتهي في الثانية ظهر اليوم.