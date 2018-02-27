تناول الفواكه والخضروات يمنع الاكتئاب

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن النظام الغذائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة النفسية، حيث أفادت هذه الدراسة بأن تناول الفواكه والخضروات يخفض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 10%.

حيث أجريت التجربة على 964 شخصاً تبدأ أعمارهم من 80 عاماً وذلك على مدى نحو 6 أعوام، وعلى مدار هذه الأعوام، رصد الباحثون أعراض الاكتئاب لدى المشاركين في الدراسة فتبيّن أن من تجنب اللحوم الحمراء والدهون المشبعة والسكر وفضلوا الفواكه والخضروات كانوا أقل عرضة لاضطرابات الاكتئاب بنسبة 10%.

في المقابل، كان خطر الاكتئاب مرتفعاً لدى المشاركين الذين يعتمدون على اللحوم بشكل رئيسي في نظامهم الغذائي.

ويُعتبر أنه من الضروري مواصلة البحث لتحديد الميزات الجديدة نتيجة تناول الفواكه والخضروات لمنع ظهور الاكتئاب لدى كبار السن.