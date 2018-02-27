الجيش المصري يصدر البيان رقم 12 بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

القاهرة(صدى):

أعلنت القوات المسلحة المصرية، عن اكتشاف مخزن للأسلحة مدفون تحت الأرض، بالإضافة إلى تدمير والتحفظ على 18 سيارة، وتدمير 71 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتدمير 36 مزرعة بانجو وخشخاش وضبط أكثر من 1750 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول، وتدمير فتحتي نفق بعمق 15 متر، وتفجير وإبطال مفعول 27 عبوة ناسفة.

كما أعلنت في البيان رقم 12 للقيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، عن مقتل ضابط صف ومجندين، وإصابة ضابط وضابطي صف وأربعة مجندين، ومقتل 7 أشخاص في العريش، والقبض على 641 فرد من المشتبه بهم، ليصل عدد الأفراد الذين تم القبض عليهم إلى 2235 فرد ضمن عملية سيناء.